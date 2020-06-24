هل تختلف بلازما المتعافين من الرجال عن النساء؟.. دراسة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن البلازما الخاصة بالمتعافين من الرجال من فيروس كورونا، أكثر فاعلية من المتعافيات من النساء، وذلك لاحتوائها على عدد أكبر من الأجسام المضادة.

والدراسات التي أُجريت على بلازما المتبرعين، أشارت إلى أن 43% من بلازما الرجال تحتوي على نسب عالية من الأجسام المضادة، مقارنة بنسبة 29% فقط من السيدات، وهذا يشير إلى أن بلازما المتعافين من الرجال، هي الأكثر فائدة في علاج المصابين بالفيروس التاجي الجديد، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عن "بي بي سي" البريطاني.

كما كشفت الدراسات عن وجود نسبة كبيرة من الأجسام المضادة للفيروس في أجساد كبار السن، والمرضى ذوي الأصول الآسيوية.

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وقال ديفيد روبرتس، أحد القائمين على عملية التبرع بالبلازما والدم في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إنهم بحاجة للمزيد من المتبرعين، خاصة من الرجال، لحقن المرضى من أجل تعزيز جهازهم المناعي ضد المرض.

وأكد مركز الدم وزرع الأعضاء بهيئة الخدمات الصحية البريطانية، أنه تم طلب الحصول على بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد في شهر أبريل ، وبحلول منتصف شهر مايو، تلقوا تبرعات ما يقرب من 600 شخص متعاف.

يذكر أن العديد من الدراسات كشفت من قبل، عن ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الرجال، مقارنة بالسيدات، وبالتالي هذا جعلهم ينتجون أجسامًا مضادة بنسب عالية، مقارنة بالمصابين من السيدات.