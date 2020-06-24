لا تتعارض مع الكيتو دايت.. 6 خضروات احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يحرم نظام الكيتو دايت الغذائي متبيعه، من تناول الأطعمة على تحتوي على الكربوهيدرات نهائيًا، إلا أنه لحسن الحظ هناك مجموعة من الخضروات التي تحتوي على نسب ضئيلة من الكربوهيدرات الصحية.

يستعرض "الكونسلتو"، قائمة بأبرز الخضروات المسموحة في الكيتو دايت، وفقًا لموقع "Health".

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