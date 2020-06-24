حيل للظهور أنحف من وحي ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:44 صباحاً - تظهر ياسمين صبري في معظم صورها باطلالات رشيقة وتبدو فيها نحيفة . فما هي الحيل والأساليب التي تستعملها للظهور بهذا الجسم الممشوق وهذه الرشاقة اللافتة؟



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طريقة التصوير

ياسمين صبري



تدرك ياسمين صبري جيداً أساليب وحيل التصوير المتنوعة، فتختار الوقفة الصحيحة والبروفايل المناسب ومن خلالها تظهر رشاقتها.





نوعية الأزياء التي تختارها

ياسمين صبري



تركز ياسمين صبري على أزياء تزيد من طولها، سواء من حيث الفساتين ذات الفتحة الجانبية العالية التي تظهر طول قدميها، أو من خلال الأزياء المنقشة بالورد التي تموه عن الزوائد في الجسم وتظهرها بشكل متكامل. أو من خلال الفساتين الميدي التي تصل الى ما فوق الركية بقليل مع حذاء بكعب عالي.



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حركة القدم

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ياسمين صبري



من الطرق التي تتبعها ياسمين صبري حتى تبدو أنحف، هي أنها تعتمد على حيلة حركة القدم والتي هي الوقوف أمام الكاميرا مع وضع قدم أمام الأخرى، سواء الوقوف بشكل ثابت أو التقاط صورة أثناء سيرها حتى تظهر حركة الساقين.



الإمالة بالجسم

ياسمين صبري



نلاحظ أن أكثر صور ياسمين صبري غير ملتقطة من الأمام، فهي تحب اللقطات التي تتمايل فيها بدلال، حيث تظهر أما بظهرها مع إمالة بسيطة لوجهها نحو الكاميرا، أو التصوير من الخلف وكأنها تنظر إلي شيء بعيد عنها.

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