كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:44 صباحاً - كثيرًا ما تقع الفتيات في حيرة عند اختيار فساتين تناسب أجواء السهرة والمناسبات المختلفة؛ لتعدد وتنوع تصاميم الفساتين، والأقمشة المُستخدمة في تصميمها، ما بين أقمشة الحرير والتول والساتان والدانتيل، وغيرها من الأقمشة المختلفة.

وتعد موضة الفساتين المطرزة بالترتر هي الأكثر رواجًا وانتشارًا بين عروض الأزياء لمختلف المصممين العرب والعالميين؛ فهي تمنح للمرأة إطلالة تتميز بالتألق والأناقة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365. نت" موديلات من موضة الفساتين المطرزة بالترتر؛ لاختيار ما يناسبكِ من بينها؛ لإطلالة متميزة.

فستان مطرز بالترتر بفتحة ساق جانبية

فستان مطرز بالترتر بفتحة ساق جانبية



إذا كنتِ مدعوة لحفل زفاف أو خطوبة، وترغبين في إطلالة جذابة ومتميزة؛ يمكنكِ الاعتماد على هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان مطرز بالترتر وبفتحة ساق جانبية؛ لتبرز جمالك وأنوثتك.

ولتبدو إطلالتكِ راقية، يمكنكِ تنسيق حزام ساتان على الخصر من نفس لون الفستان، بجانب تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، واعتماد تسريحة شعر ذات الغرة الجانبية، مع ترك جزء من شعرك ينسدل بحرية على أحد جانبي وجهكِ.

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فستان مطرز بالترتر بقصة حورية البحر

فستان مطرز بالترتر بقصة حورية البحر



إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة هادئة خلال حفل عائلي؛ يمكنكِ الاعتماد على هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان مطرز بالترتر بشكل كامل، وبتصميم حورية البحر.

كما يمكنكِ أيضًا اختيار فستان بتصميم حورية البحر، ومطرز بالترتر عند الصدر والأكمام فقط، مع تنسيق حزام رفيع معه على الخصر، كما يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر ناعمة؛ بترك شعركِ منسدلًا للوراء على ظهرك وكتفيكِ، أو على أحد جانبي الوجه؛ لتبدو إطلالتكِ أنيقة وجذابة.

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فستان مطرز بالترتر بدون أكمام

فستان مطرز بالترتر بدون أكمام



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة كلاسيكية بسيطة، يمكنكِ الاعتماد على هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان مطرز بالترتر بدون أكمام.

ويمكنكِ اختيار فستان مطرز ذي رقبة على شكل حرف V، أو ذي رقبة عالية، مع تنسيق تسريحة شعر منسدلة للوراء.

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فستان قصير مطرز بالترتر

فستان قصير مطرز بالترتر



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مفعمة بالنشاط والحيوية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير مطرز بالترتر، بأكمام أو بدون أكمام، بحسب رغبتك.

ويمكنكِ تنسيق حذاء مفتوح أو صندل بكعب عالٍ؛ ليزيدك جمالاً وأناقة، مع اعتماد تسريحة شعر منسدلة للخلف، أو تصفيف شعرك بتسريحة مموجة؛ تنسدل بحرية على أحد جانبي الوجه.

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