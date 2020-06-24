موديلات قفاطين صيفية مشجرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:44 صباحاً - تعتمد صيحات الموضة على تصميمات القفاطين المتنوعة في كل موسم، ولفصل الصيف الحالي؛ برزت موديلات القفاطين المشجرة بشكل واسع، واعتمدت دور الأزياء عدة تصاميم ناعمة أنيقة، استوحينا لكِ -عزيزتي- أبرزها؛ لتظهري بإطلالة أنيقة راقية تتماشى مع أحدث خطوط الموضة.



قفاطين بتدرّجات اللونين الأبيض والسكري

قفاطين سكرية اللون



مع تعدد موديلات وألوان القفاطين، يبقى السكري والأبيض من الخيارات التقليدية المفضلة لدى كثير من النساء، ومن أحدث الموديلات بالصيحة المشجرة، جمعنا لكنَّ قفطانًا أبيض مكسوًّا بالتطريزات الذهبية، وقفطانًا أبيض آخرَ مصممًا بنقشة الزهور الذهبية الممزوجة بالزهور السماوية في الجزء العلوي للقفطان، ولخيار أكثر شبابية، يمكن ارتداء قفطان أبيض مطرز بالأزرق النيلي، وقفطان سكري مطرز بالزهور الملونة.

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خيارات القفاطين الفاتحة

القفاطين الفاتحة



للقفاطين الحيوية المصممة للشابات، جمعنا لكنَّ عدة خيارات، منها قفطان زهري مطرز بالذهبي في الجزء العلوي، وقفطان سماوي مزيّن بزهور بيضاء، وقفطان بنفسجي مطرز بالذهبي بطريقة شبابية مذهلة، وقفطان فيروزي مزيّن بنقشة الزهور الذهبية والزرقاء؛ لإطلالة مناسبة للحفلات البسيطة.

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