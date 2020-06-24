صيحة القبعة مع الحجاب من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:44 صباحاً - ترى بعض السيدات أن وضع القبعة مع الحجاب قد يبدو ستايلاً مبالغاً به، إلا أن هذا المعتقد بات من الماضي كلياً وهذه الصيحة تكتسح ستايلات المؤثرات وأيقونات الموضة المحجبات بقوة في الوقت الراهن!



تعرفي الى طريقة تنسيق القبعة مع الحجاب من وحي الفاشينيستا المحجبات .

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أشكال القبعات

أمية زبن



فمن أكثر الصيحات رواجاً هذا العام مع السكارف هو القبعة على اختيار ستايلاتها وخاماتها وألوانها. فإذا كنت ستقصدين البحر على سبيل المثال، بات بإمكانك اختيار القبعة الكبيرة من القش التي لن تحميك من حرارة الشمس فحسب، بل أيضاً ستمنحك ستايل لا يقاوم خصوصاً إن اخترتها بلونين نيود أو لون الأسود. للوك رومانسي، القبعة ذات الستايل الفرنسي "البيريه" خيار لافت مع لوكاتك الأنثوية الحالمة، فيما القبعة القش المتوسطة أنيقة للغاية للخروجات بعد الظهر لاحتساء القهوة أو الشاي برفقة الصديقات. لا تترددي باعتماد هذا الستايل لأنه فعلاً سيمنح لوكك بعداً مختلفاً وسيعكس شخصيتك العصرية.

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تنسيق الملابس مع القبعة والسكارف

مروة حسن



فكيف تنسقين ملابسك إذا ما كنت ستضيفين القبعة الى السكارف؟ يعتمد ذلك في المرتبة الأولى على المكان الذي ستقصدينه. في الإجمال، هذا الستايل يتناسب مع الخروجات النهارية. فعلى سبيل المثال، قبعات القش الكبيرة تتماشى بشكل مثالي مع الفساتين ذات النقوش الحيوية مثل نقوش الأزهار، فيما القبعات الأصغر تبدو رائعة مع تنورة طويلة وقميص وحتى ربطة فراشة على الياقة، وللإطلالات العصرية ذات الطابع الرياضي، بوسعك وضع قبعة فيدورا متوسطة باللون الخامة من اختيارك. لا تكثري من الأكسسوارات مع هذا اللوك حتى لا تطلي بستايل مبالغ به، فمع صيحة القبعة والحجاب يفضل الحفاظ على بساطتك من جميع النواحي وتحديداً الحلي والأكسسوارات. فالقبعة كافية لتكون أساس إطلالتك ولتجعلك محط الأنظار لستايلك المختلف وغير التقليدي.

جمعنا لك في معرض الصور أفكار من الفاشينيستا المحجبات لتعتمدي هذه الصيحة بأسلوب مميز.

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