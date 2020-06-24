الامارات | الحياة تدب مجدداً في «الغرفة الماطرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تدب مجدداً في «الغرفة الماطرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن إعادة افتتاح بعض المواقع والمباني الفنية التابعة لها اعتباراً من بعد غدٍ، مع اتخاذ تدابير صحية واحترازية جديدة، تلتزم التوصيات الصادرة من السلطات الصحية والحكومية في الدولة، لضمان صحة وسلامة الموظفين والزوّار والمجتمع ككل، بما في ذلك خطط التعقيم والتنظيف، وتقليل عدد الزوار، وفحص درجات الحرارة، ومنع لمس الأعمال المعروضة في جميع الفعاليات المتاحة.

وتستهل المؤسسة إعادة الافتتاح بمعرضها «الفن في زمن القلق»، والعمل التركيبي الدائم «الغرفة الماطرة»، ويمكن للراغبين في زيارة أي منهما إجراء حجز مسبق، إذ تستقبل الزوّار من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً من السبت إلى الخميس، ومن الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً يوم الجمعة.

وينظم معرض «الفن في زمن القلق»، من تقييم عمر خليف مدير المقتنيات وقيّم أول في المؤسسة، في الفترة بين 26 الجاري و26 سبتمبر المقبل في المباني الفنية في ساحة المريجة.

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ويستقطب المعرض أكثر من 30 فناناً يقدمون أعمالاً تراوح بين المنحوتات والمطبوعات والفيديو وأعمال الواقع الافتراضي والروبوتات والبرامج اللوغاريتمية، لاستكشاف تأثير الأجهزة والتقنيات الحديثة والشبكات الرقمية على وعينا الجمعي في عالم اليوم.

كما تدعو المؤسسة جمهورها إلى زيارة «الغرفة الماطرة»، وهي عمل تركيبي دائم من تنفيذ «راندوم إنترناشيونال»، إذ يخوض الزائر في تجربة المشي داخل غرفة تهطل فيها الأمطار دون التعرّض للبلل. علماً بأن الزيارة الواحدة تقتصر على خمسة أشخاص فقط، التزاماً بتوجيهات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

تستمر المؤسسة أثناء إعادة الافتتاح التدريجي لفعالياتها بتوفير مجموعة من البرامج الرقمية، بما في ذلك المصادر التعليمية والمنشورات وورش العمل على الإنترنت والحوارات وعروض أداء لفنانين وقيّمين، إضافة إلى عروض الأفلام.

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