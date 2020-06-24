الامارات | «حمدان بن محمد للتراث» على موعد جديد مع فرسان الصحراء

شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدان بن محمد للتراث» على موعد جديد مع فرسان الصحراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث باب التسجيل للتدريب على «رحلة الهجن» السنوية، و«ماراثون رحلة الهجن التراثية لغير المواطنين»، الذي انطلقت نسخته التجريبية في فبراير الماضي.

وأعلن المركز أن الإعلان عن استقبال طلبات الراغبين في الانضمام لأيٍّ من الفعاليتين، يأتي بهدف تعليم المتسابقين على تضمير وركوب المطايا، والتعود على المسافات الطويلة، وكيفية التحكم بالمطية، والمحافظة على توازن المشارك في السباقات المخصصة للهجن.

ويخصص المركز مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالهجن، سيراً على نهج مدروس لاستدامة أحد أهم رموز البادية، وتدريب «فرسان الصحراء». وفي السنوات الماضية، زاد عدد الأنشطة المخصصة لإحياء هذا الموروث الثقافي والاجتماعي، نتيجة الطلب المتزايد عليها من المواطنين والأجانب.

من جهتها، قالت مدير إدارة الفعاليات في المركز، هند بن دميثان، إن «رحلة الهجن تطورت، من حيث طول المسافة، والطرق، وتنوّع ثقافات وجنسيات المشاركين فيها، ما أضفى طابعاً خاصاً على كل نسخة من الرحلة».

وأضافت: «في فبراير الماضي، أطلق المركز ماراثوناً تجريبياً لعدد من المشاركين من نسخ سابقة لرحلة الهجن، خلال مهرجان حمدان بن محمد للهجن العربية الأصيلة، وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، هذا الماراثون، ووجّه سموه بإطلاق ماراثون سنوي للهجن لغير المواطنين، ينظمه المركز خلال المهرجان». وتابعت بن دميثان: «لذا، تم فتح باب التسجيل للتدريب على الفعاليتين استعداداً للموسم المقبل، فالقاسم المشترك هو تعلم الأساسيات في ركوب المطايا والعناية بها، وغيرها من الجوانب التي تضع المنتسبين للتدريبات في مراحل متساوية، ومن ثم يتم فصل المجموعات وإقامة تدريبات مخصصة، إما للسباق أو للرحلة السنوية لرفع مستوى الحرفية لديهم».

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واعتبرت أن ماراثون رحلة الهجن التراثية لغير المواطنين، الذي سيقام بالتزامن مع مهرجان حمدان بن محمد للهجن العربية الأصيلة، يشكل بداية طيبة، ويأتي في إطار تحقيق أهداف المركز الرامية لترسيخ الموروث الثقافي العريق للدولة وقيم التسامح، وسط عدد كبير من الجنسيات التي تنتمي لحضارات أخرى.

وأدرجت إدارة الفعاليات في المركز رابط التسجيل https:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏3cZLsKc لأيٍّ من الفعاليتين على صفحة خاصة بموقع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وتزينت الصفحة بعبارات ملهمة تحكي تاريخاً صنعه «فرسان الصحراء»، كما يطلق عليهم، وأفلام فيديو تعيد شريط الذكريات للرحلة الماضية، والماراثون التجريبي.

هند بن دميثان:

«ماراثون رحلة الهجن التراثية، لغير المواطنين، سينظم بالتزامن مع مهرجان حمدان بن محمد للهجن العربية الأصيلة».

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