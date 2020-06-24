الامارات | «كورونا».. ضيف ثقيل على الوسط الفني والإعلامي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا».. ضيف ثقيل على الوسط الفني والإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فيروس «كورونا» المستجد نفسه على العالم وبات الشغل الشاغل لحياة الناس بشكل كامل، وفي الوقت الذي طالت عدواه العديد من نجوم الفن في العالم العربي، لاحقت الشائعات العشرات منهم، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف، وصولاً إلى الصدمة بوفاة أول فنان عربي بـ«كورونا»، وهو الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، الذي رحل بعد أيام قليلة من إصابته بالمرض.

«كورونا» في بيوت النجمات

محلياً وعربياً فرضت أخبار الحالة الصحية الحرجة للنجمة المصرية رجاء الجداوي، اهتماماً خاصاً، ونسب متابعة لافتة لتطورات حالة النجمة، وذلك منذ دخولها في 24 مايو الماضي إلى المستشفى إثر إصابتها بالفيروس مباشرة بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني «لعبة النسيان»، وإعلان الأطباء تدهور حالتها الصحية وانخفاض نسب الأكسجين في الدم، الأمر الذي استدعى استبدال جهاز التنفس المساعد بجهاز تنفس اصطناعي اختراقي يعمل على ضخ الأكسجين مباشرة إلى الرئتين.

وفي مارس الماضي، تم الإعلان عن إصابة الفنانة البحرينية هند بالفيروس المستجد، وخضوعها للحجر الصحي عقب ظهور نتيجة فحص الفيروس إيجابية بعد عودة الفنانة من إسبانيا، لتصبح بذلك أول فنانة عربية تصاب بالفيروس، وذلك قبل أن تخرج وتعلن في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إعلان انتصارها على الفيروس وشفائها منه.

وسجلت الفنانة المصرية رولا محمود إصابتها بالمرض، خلال إقامتها في إنجلترا، كما كشفت المغنية المصرية إيناس عز الدين عن إصابتها بالفيروس عبر بث مباشر ظهرت فيه على موقع «فيس بوك»، شاركت فيه جمهورها الخبر، لتكون ثاني فنانة مصرية تصاب بالفيروس.

ومنذ أيام قليلة وبعد أكثر من 15 يوماً، أجرت الفنانة نهال نبيل المسحة الثانية، فكانت النتيجة إيجابية، ما اضطرها إلى المكوث في العزل في أحد المستشفيات، فيما أكد شقيقها الموزع الموسيقي خالد نبيل استقرار حالة شقيقته ووالدتها التي ما زالت تتلقى العلاج بعد إصابتها هي الأخرى بالفيروس المستجد.

من جهتها، كشفت المغنية العراقية رحمة عن أسباب إصابتها وأسرتها برمتها بفيروس كورونا المستجد، التي جاءت إثر زيارة أحد أقاربها لصديقه المصاب بالفيروس، الأمر الذي استدعى تلقيها ووالدتها المصابة الرعاية الصحية ومعاناتهما المستمرة من ارتفاع درجة الحرارة.

دعوة للتفاؤل

تتوالى الأخبار عن تماثل العديد من نجوم الفن في العالم العربي من الإصابة المباشرة بالفيروس، وأبرزهم الممثلة السورية هناء نصور التي أعلنت عن شفائها من الفيروس بعد أسبوعين من العلاج.

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كما أعلن كل من الممثل المصري كريم قاسم والممثلة إيمان العاصي عن تعافيهما من المرض، بعد أن تشاركا على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل التجربة مع جمهورهما. وأعلن الفنان مصطفى درويش تعافيه من المرض عبر مقطع مصور قام بنشره على حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام».

وعقب الكشف عن إصابة زوجها بالفيروس المستجد، أكدت داليا البحيري سلبية التحاليل وسلامتها وبقية أسرتها من المرض، «بعد أن عزلت عائلتها الصغيرة عن الآخرين، والتزمت بكل الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

قريب من الساحة الإعلامية

الوسط الإعلامي في مصر لم يكن معزولاً عن المخاطر، حيث أعلنت المذيعة المصرية دينا حويدق عن إصابتها بالفيروس بالتزامن مع إصابة كل من المذيعتين المصريتين ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، وإعلان شفائهما بعد أسابيع من الحجز الصحي المفروض. وأكدت ريهام السهلي عن تعافيها بعد تجربة وصفتها بالصعبة، لكنها استطاعت تخطيها بقوة، موضحة أن الاكتشاف المبكر للمرض يساهم في سرعة وسهولة التعافي، خصوصاً أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، فيما لاتزال زميلتها المذيعة آية عبدالرحمن قابعة في العزل.

وأعلن الإعلامي الرياضي كريم رمزي أوائل هذا الشهر على حسابه الشخصي على «فيس بوك» إصابته بفيروس «كوفيد 19»، حيث كتب قائلاً «كورونا إيجابي.. الحمد لله.. دعواتكم».

الفنان الجزائري نور الدين زيدوني أول فنان عربي يتوفى بسبب «كورونا».

تم استغلال «الجائحة» لنشر وترويج الكثير من الشائعات التي طالت العشرات من الفنانين والإعلاميين.

فرض فيروس «كورونا» المستجد نفسه على العالم، وبات الشغل الشاغل لحياة الناس بشكل كامل.

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