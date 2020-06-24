الامارات | رحيل المخرج جويل شوماخر عن 80 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المخرج جويل شوماخر عن 80 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي جويل شوماخر، مخرج فيلمَين من سلسلة «باتمان» و«لوست بويز»، عن عمر 80 عاماً بالسرطان. وقال وكلاء أعمال في بيان، أول من أمس، إن هذا الشخص الذي بدأ حياته المهنية مصمم أزياء، قبل أن يصبح اسماً بارزاً في هوليوود، توفي «بسلام» في نيويورك «بعد عام من معركته مع السرطان». وشوماخر معروف خصوصاً بإخراجه فيلمَي «باتمان فوريفر» (1995)، و«باتمان أند روبن» (1997). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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