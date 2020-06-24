الامارات | حديقة الحيوانات في العين تحتفي باليوم العالمي لـ «الفلامنغو»

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شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوانات في العين تحتفي باليوم العالمي لـ «الفلامنغو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت حديقة الحيوانات في العين باليوم العالمي للفلامنغو، الذي يصادف الـ23 من يونيو كل عام.
ويعد الفلامنغو (النحام) إحدى المجموعات الحيوانية الأساسية في الحديقة، والتي واكبت مسيرتها منذ إنشائها عام 1968، إذ كانت البداية مع مجموعة بسيطة تضاعفت، اليوم، حتى بلغت 89 طائراً من ثلاثة أنواع، هي: التشيلي، والكبير، والصغير. وتضم الحديقة ثلاث بحيرات للفلامنغو، يجدها الزائر في مواقع مختلفة تم توزيعها بناء على أنواعها، إذ تستقبل الطيور الزائر بشكلها المميز الذي يجعلها من أجمل الطيور في العالم. ويحظى الفلامنغو في حديقة الحيوانات بالعين بأهمية بالغة من حيث رعايته وحمايته، وكذلك استقطاب أعداد متنوعة كان آخرها 20 طائراً، تم إحضارها عام 2014 للحديقة، في تعاون مشترك مع دبي، التي تتزين شواطئها ومحمياتها بطيور الفلامنغو.
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