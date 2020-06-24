الامارات | «إكسبوجر»: تأجيل الدورة الخامسة حتى فبراير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبوجر»: تأجيل الدورة الخامسة حتى فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» لن يعقد للمرة الأولى منذ انطلاقه بموعده السنوي، وسيتم تأجيل دورته الخامسة لتقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير من العام المقبل، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة للظروف الاستثنائية، والإجراءات الاحترازية، والقيود على حركة الطيران والسفر.

وأضاف أن «(إكسبوجر) منصّة عالمية لتجمع كبار مصوري العالم، وهدفه الرئيس أن يحقق التفاعل الحي والمباشر بين خبرات كبيرة ومصوّرين هواة وجمهور من مختلف بلدان العالم، لتبادل التجارب والقصص التي خاضوها خلال رحلاتهم وجولاتهم الفوتوغرافية، لهذا جاء قرار التأجيل، ولم نلجأ إلى الحلول التقنية والخيارات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، إذ نتطلع أن تكون الدورة المقبلة من المهرجان استثنائية على كل المستويات، وتنقل للمتابعين والجمهور تفاصيل ووثائق مصوّرة لكبرى الأحداث التي جرت في العالم، خصوصاً خلال عام 2020».

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «إن ما شهده العالم من متغيّرات على المستوى السياسي، والبيئي، والاجتماعي، والاقتصادي، يجعلنا على ثقة بأن مصوّري العالم يحملون اليوم كنوزاً فوتوغرافية، وسيكون (إكسبوجر) المنصّة العالمية الأولى التي تفتح أمامهم الباب ليشاركوا الجمهور قصصهم ولحظات تجاربهم المميزة والفارقة بعد الأحداث الراهنة، وستكون دورة المهرجان الجديدة ملخصاً بصرياً لعام مفصلي مرّ على البشرية جمعاء».

وشدّد على أن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يلتزم بالإجراءات التي فرضتها الدولة خلال الوضع الراهن، ويضع سلامة أبناء المجتمع على رأس قائمة الأولويات في مجمل الجهود والأنشطة والفعاليات التي ينظمها طوال العالم.

وتابع رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «نأمل أن تنتهي الظروف الراهنة في أقرب وقت ممكن، وتستقبل الشارقة كبار المصوّرين والخبراء من كل أنحاء العالم، لتواصل قيادة الحراك الثقافي والفني».

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يشار إلى أن المهرجان كان ينظم في دوراته السابقة خلال شهر نوفمبر، في مركز إكسبو الشارقة، ويحظى بمشاركات كبيرة من مصوّرين من كل العالم، ويحتفي بكبار الخبرات في هذا الميدان.

ملتقى

يجمع المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، أعمال كبار المصوّرين العالميين الحائزين أرقى الجوائز الدولية سنوياً، ويعقد سلسلة ورش وجلسات حوارية ولقاءات مع خبراء ومحترفي الفن الفوتوغرافي.

كما يستضيف كبرى شركات تصنيع الكاميرات والعدسات والمعدات الفنية والطباعة والإضاءة والمونتاج لتعرض أحدث منتجاتها أمام الجمهور.

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