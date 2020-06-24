الامارات | سروال الكتان الواسع.. أناقة مريحة

شكرا لقرائتكم خبر عن سروال الكتان الواسع.. أناقة مريحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال، أن سروال الكتان الواسع يعد خياراً مثالياً خلال فصل الصيف، إذ يمنح المرأة تهوية جيدة وإحساساً بالراحة الفائقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت المجلة أن السروال الكتان الواسع يكتسي بطبيعة الحال بدرجات البيج والكريمي الهادئة، في حين تتألق بعض الموديلات باللون الوردي المفعم بالرقة والأنوثة.

Advertisements

ويمتاز سروال الكتان الواسع بتنوع إمكانات التنسيق، إذ يمكن تنسيقه مع «تي شيرت» أبيض، أو قميص أكبر من المقاس Oversized، أو توب كاشف للبطن، للحصول على إطلالة كاجوال ومتحررة.

ويمكن أيضاً الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق السروال مع بليزر بدرجة اللون نفسها، وقميص أو بلوزة باللون الأبيض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news