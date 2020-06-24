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الامارات | مدينة دبي للإعلام تطلق حوارات متخصصة في المشهد الموسيقي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدينة دبي للإعلام سلسلة جديدة من جلسات البث المباشر على «إنستغرام»، تحت عنوان MUSIC_ON، تجمع من خلالها الخبراء بالموسيقى، لأجل نقاشات معمقة وتثقيفية حول فرص وتحديات ساحة الموسيقى المتنامية في الإمارات.

وجمعت الجلسة الافتتاحية بين مغني الراب المقيم في الإمارات، ومدير ومنتج في مجال التسجيلات الصوتية «فريك»، ومارك هيل، المحامي المتخصص في وسائل الإعلام والترفيه والملكية الفكرية والتكنولوجيا.

ويعد «فريك» رائداً في فئات الموسيقى الشبابية، ويتمتع بإنتاج غزير ومجموعة من الأغاني، مثل: «ولا كلمة» و«أصلاً عادي»، واختير لتأليف أغنية في حملة «أديداس» التسويقية الأخيرة لمهاجم النجم المصري محمد صلاح.

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فيما يعمل مارك هيل في دبي منذ عام 1999، ويعد أحد كبار محامي الملكية الفكرية والإعلام والتكنولوجيا في المنطقة. ويشغل هيل عضوية مجلس إدارة عدد من المؤسسات.

وفي معرض حديثه كفنان متأثر بتداعيات «كوفيد-19»، قال فريك، خلال الجلسة التي تواصلت لساعتين: «تكمن متعة الفنان الكبرى في أداء عروضه أمام الآخرين، ومن الصعب لحياته أن تزدهر من دون هذا الجانب. ومع ذلك، ظهرت فرص في مجال الترفيه وتحديداً في الموسيقى منذ بدء الجائحة». بينما قال مارك هيل: «من الإيجابيات، التي لاحظتها خلال الأزمة من الناحية الإبداعية، تعزيز بنية المجتمع، حيث اضطر الناس إلى إيقاف روتينهم مؤقتاً، ما أدى إلى زيادة التواصل والتعاون بين الفنانين والمبدعين».

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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