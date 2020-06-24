الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصومات

اشتكى أولياء أمور طلبة، في مدرسة خاصة بفرعيها في دبي والشارقة، من المبالغة في طلب المستندات التي تثبت تأثر دخل أولياء أمور الطلبة المادي، حتى تتسنى للمدرسة دراستها، وتحديد ما إذا كان والد الطالب يستحق الخصم من الرسوم الدراسية أم لا، مؤكدين أن المدرسة تطلب مستندات تكشف أسراراً مالية، ليس من حق أي جهة الاطلاع عليها.

حفل

طالبت والدة طالبتين، في رياض الأطفال والصف الأول، مدرسة ابنتيها بالسماح لهما بالمشاركة عبر الإنترنت في حفل نهاية العام السنوي للمدرسة، لكن المدرسة تربط المشاركة في الحفل بدفع الرسوم الدراسية المتبقية.

بطاقات

دعا متعاملون البنوك إلى تعميم البطاقات المصرفية، التي تعمل دون لمس، بحيث يتمكن المتعامل من الشراء والدفع بالبطاقة دون إدخالها في ماكينة السحب، لدى محال التجزئة، في إطار التدابير الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

إعلانات

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عادت ظاهرة توزيع الإعلانات الورقية على أبواب السيارات بشكل لافت، أخيراً، وفي العديد من المناطق، ما يتسبب في احتمالية نقل العدوى بالفيروسات، فضلاً عن تشويه المنظر العام.

فاتورة

تداول مقيمون في الشارقة، الكثير من الشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي، حول ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، الشهر الماضي، دون تقديم سبب واضح.

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