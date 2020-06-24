الامارات | الصين تطلق بنجاح قمراً اصطناعياً للملاحة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق بنجاح قمراً اصطناعياً للملاحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الصين في إطلاق القمر الاصطناعي الأخير في شبكة بيدو الملاحية، أمس، بحسب بيان على الموقع الرسمي للشبكة. ويحقق الإطلاق هدف التغطية الدولية للنظام المنافس لنظام التموضع الحالي (جي بي إس)، الذي تمتلكه الولايات المتحدة الأميركية. وانطلق القمر من مركز شيشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في إقليم سيشوان، بقوة دفع صواريخ لونغ مارش، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). ويطور مشروع بيدو، الذي تبلغ كلفته 10 مليارات دولار، منذ التسعينات، إذ أطلق أول الأقمار الاصطناعية عام 2000.
ويعد القمر الاصطناعي الذي أطلق، هو الـ30 ضمن الجيل الثالث من بيدو، والـ55 من إجمالي الأقمار الاصطناعية التي جرى إطلاقها.
وكان من المقرر إطلاق القمر في 16 الجاري، لكن الإطلاق ألغي فجأة بسبب مشكلات فنية.
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