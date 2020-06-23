نصائج للتغلب على مشاكل العلاقات في زمن كورونا

علاقات و مجتمع

قد تتعرض كثير من العلاقات في زمن كورونا إلى شروخ عميقة نتيجة مشاعر الاكتئاب الناجمة عن المكوث في المنزل، وللتغلب على ذلك قدم موقع times of India، مجموعة من النصائح منها.

كن صبورا

قد يعتقد الكثيرون بأنهم غير قادرين على التحلي بالصبر بسبب تزايد الضغوطات عليهم، إلا أن الصبر هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدك خلال هذه الفترة الحرجة. سواء كنت تعيش مع شريكك أو كنت بعيداً عنه، يجب أن تتعلم تحمل كل حالة. بالتأكيد، قد يكون الأمر صعباً في بعض الأحيان ولكن يجب أن تثق في علاقتك ولا تفرط بها مهما كانت الظروف قاسية.

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منح الشريك مساحة من الحرية

يجب على المرء أن يتعلم منح شريكه المساحة التي يحتاجها. إذ يجب أن يكون لكل فرد، سواء كان في علاقة أم لا، أن يكون له حريته في اختيار ما يريد القيام به ضمن الحدود المتاحة. التواصل مع الشريك

التواصل مع شريكك

هو أفضل طريقة لتجنب المرور في مرحلة حرجة في علاقتك به. كثيراً ما نمتنع عن التحدث أو مناقشة مشاكلنا مع أحبائنا خوفاً من أنهم قد لا يفهمون. ولكن يجب أن نُقدم على هذا الأمر لحل الأمور العالقة في علاقتنا.

لن يخفف هذا الأمر من مشاكلك فحسب، بل سيقوي الرابطة بينك وبين الشريك.

الوضوح والشفافية

من الضروري أن تكون واضحاً وشفافاً مع شريك حياتك، وتصارحه بالأشياء التي تزعجك في تصرفاته دون أن تجرح مشاعره.