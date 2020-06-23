منها الزنك.. طرق العناية بالبشرة بعد سن الـ40

صحة
مشاكل مختلفة تواجه البشرة بعد سن الـ40، فتحتاج إلى عناية خاصة، حيث يقل إنتاج الكولاجين مع التقدم في العمر، ولمواجهة ذلك يجب الحرص على اتباع بعض النصائح منها كما ذكرها موقع health line.
استخدام حمض الهيالورونيك
يفضل اسخدام مستحضرات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك، حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ومن ثم حمايتها من الجفاف والتجاعيد.
فيتامين C
وينبغي أيضا استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فيتامين C، والذي يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة "Free Rdicals"، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة والبقع الصبغية. كما يمنح فيتامين C، البشرة، مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.
الزنك
ومن المهم أيضا استعمال مستحضرات العناية المحتوية على الزنك أو حمض الساليسيليك، حيث تعمل هذه المواد الفعالة على فتح المسام المسدودة وتعجل بشفاء الالتهابات، ما يساعد في مواجهة البثور وشوائب البشرة.
فيتامين A
ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فيتامين A، والذي يحارب أضرار أشعة الشمس والبقع الصبغية، ويعمل على تصغير المسام الكبيرة، ويمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير.
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