صالونات التجميل في بريطانيا تفتح أبوابها.. والحجوزات لمدة 3 أشهر

لايف ستايل

"إن ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر، وخاصة أنا، هو قصة الشعر، لذا سنعيد فتح صالونات تصفيف الشعر مع الاحتياطات المناسبة بما في ذلك استخدام أقنعة الوجه"، هكذا أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم لمجلس العموم عن فتح صالونات التجميل أبوابها أخيرا أمام المواطنين.

وبحجوزات منقطعة النظير حيث يريد الجميع قص شعره والحصول على تصفيف مناسب بعد عدة أشهر من الإغلاق، فإن صالونات التجميل كاملة العدد لمدة 3 أشهر كاملة.

ما يزيد عن ألفين من الحجوزات تلقتها صالونات تصفيف الشعر الشهيرة، في أرجاء بريطانيا وهو ما يعود بالنفع الكبير على الملاك والعاملين في هذا المجال، الذين أجبروا على الإغلاق لمدة كبيرة.

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ووضعت بريطانيا عددا من الشروط، مثل الإجبار على ارتداء قناع واق ضد فيروس كورونا، لكل من العامل والزبون خلال تصفيف الشعر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي ذات السياق قالت هيلين وارد، من صالون تجميل "ريتشارد وارد هير ومتروسبا" في لندن: "لدينا ألفا حجز مسبق على قائمة الانتظار، ما يعني أننا سنكون مشغولين بالكامل لمدة ثلاثة أشهر".

وفي حين أن هذا الصالون الشهير به حجوزات لمدة 3 أشهر، فإن بعض الصالونات الصغيرة محجوز لأسبوعين كاملين.