صور وفيديو.. بعد اتهامه بـ"التحرش".. من هو نجم السوشيال ميديا سعود المطيري؟

علاقات و مجتمع

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على سعود المطيري، بتهمة التحرش بطفلة صغيرة، وذلك على خلفية انتشار فيديو له يؤكد ذلك، وهو ما أثار جدلا واسعا في السعودية مؤخرا بسبب شهرة سعود المطيري الكبيرة، فهو يتابعه الالآف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم موقع "هن"، معلومات عن سعود من خلال لقاءات تليفزيونية له سابقة:

- يبلغ سعود من العمر 27 عاما.

- عرف اسم سعود المطيري على "السوشيال ميديا"، منذ 3 سنوات.

- كانت شهرته في البداية من تطبيق "سناب شات"، وهو كثير الاستخدام بالسعودية.

- بدايته كانت من مسرح المدرسة، والذي أظهر فيه مواهبه في التمثيل والإلقاء.

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- قال سعود إن شهرته جاءت مصادفة، بعد احترافه فن "الشيلات".

- فني الشيلات هو فن تمثيل الأغنية بتحريك الشفاة فقط.

- قال سعود إن هذا الفن هو ما أعجب جمهوره فكان كثير الظهور به.

- له عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحده حأكثر من 260 ألف متابع.

- يميل سعود أيضا إلى الفن الشعبي إذا كان بديلا لفن "الشيلات".

- كما قال إنه قد يدخل مجال التمثيل الكوميدي.

- وكان الفيديو الذي نشره سعود، على طريقة "لايف سناب شات"، هو مع فتاة قاصر، ويبدو أن علاقة عاطفية تجمعهما، فاتهمه البعض باستغلال الفتاة والتحرش بها، وهو ما يوجب العقاب.