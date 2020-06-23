حسام داغر يوجه رسالة مؤثرة لوالدته المتوفاة: "أكيد ريحة الجنة حلوة زيك"

علاقات و مجتمع

منذ رحيل والدة الفنان حسام داغر، قبل 5 أشهر، وهو يعيش حالة من الحزن والصدمة، كونه كان مقربًا لها طوال الوقت ويصطحبها معه أينما ذهب، وشارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له برفقتها وعددًا من الصور الأخرى.

وأرسل الفنان رسالة لها خلال تعليقه وكأنه يحدثها أثناء زيارته لها، "وحشتيني .. الفل طرح في الجنينة عندي وإنتي بتحبيه طول عمرك.. جيتلك ورشيت منه شوية حواليكي النهاردة.. أكيد ريحة الجنة أحلى وحلوة زيك كدة.. سلام".

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مواقف جمعت بين حسام داغر ووالدته

عيد ميلاد

مجموعة من الصور المختلفة التي جمعت بين الفنان حسام داغر والدته، ليهنئها بعيد ميلادها، بكلمات عبرت عن حبه لها: "كل سنة وأنتي معانا.. كل سنة وأنتي راضية عننا وبتمنى رضاكي.. كل سنة وأنتي الأم والأب والصديقة".

تكريم

وأثناء تكريم الفنان حسام داغر من الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في الأكاديمية، تواجدت والدة الفنان لمشاركة نجلها لحظات التكريم.

وشارك الفنان حسام داغر، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورا من تكريمه بالأكاديمية بمشاركة والدته.

الحج

ومن المواقف التي جمعت بين الفنان حسام داغر ووالدته، أداؤهما لمناسك الحج سويًا، إذ نشر صورا تجمعها داخل الطائرة، ومن أمام قبر النبي، معلقًا عليها: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتوجه الآن إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج مع والدتي التي أنعم الله عليا بنعمة خدمتها في رحلة الحج".

واختتم "داغر" حديثه بقوله: "وأني أطلب السماح والمغفرة من الجميع على أي أذى سببته لأحد، وأشهد الله أني سامحت الجميع وقلبي صافي.. دعواتكم ولن أنساكم في الدعاء".

وفاة والدة حسام داغر

وفي يناير الماضي، أعلن المخرج أحمد داغر، شقيق الفنان حسام داغر، وفاة والدتهما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية، تعرضت لها.

وكتب أحمد داغر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أمي ماتت وسابتني".