تتضمن 5 أدوية.. "الصحة" تعلن عن أسماء عقاقير مرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن مجموعة من العقاقير والأدوية، التي تستخدمها لعلاج مرضى كوفيد 19، داخل المستشفيات في إطار بروتوكول علاجي، وذلك بعد التأكد من سلامتها وفاعليتها. يستعرض "الكونسلتو"، قائمة بأبرز الأدوية المدرجة في بروتوكول علاج فيروس كورونا في مصر. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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