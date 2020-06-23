احذر.. لسعة النحلة قد تكون قاتلة في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

قد يتعرض البعض للدغات النحل المزعجة التي تقوم بها الأنثى للدفاع عن نفسها وعن عشها من الآفات الشرسة، مثل الحشرات والحيوانات أو الإنسان الذين يسعوا لأخذ العسل منها.

ذكر موقع " echo" أن نسبة كبيرة من الأشخاص معرضة لخطر الإصابة بحساسية لدغة النحلة دون أن يعرفوا، الأمر الذي يهدد حياتهم ويعرضهم للوفاة.

وأوضحت لين ريجنت الرئيس التنفيذي لحملة الحساسية المفرطة من لدغات النحل في بريطانيا، أن الأشخاص المصابين بالحساسية يكون رد فعل جسمهم أسرع من الشخص العادي، حيث إن السم يدخل إلى مجرى الدم بسرعة كبيرة.

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وقالت "لين" إن أعراض الحساسية المفرطة تكون حكة تصيب راحة اليدين، ومنطقة الفخذ وفروة الرأس وتورم الشفاه، واللسان والحلق وصعوبة التنفس وضيق في الصدر وإغماء، والشعور بالدوار.

وهناك ثلاث أنواع من الحساسية وهما:

الحساسية العادية، وتشعر بعد قرصة النحلة بحكة وتورم خفيف حول اللسعة، والنوع الثاني تكون القرصة متورمة بشكل ملحوظ ولكنها لا تشكل خطورة على حياة الإنسان.

والثالثة تظهر أعراضها خلال دقائق من بعد اللسعة وينتج عنها أعراض مثل تورم الشفتين وانخفاض في ضغط الدم، وغثيان وتقيؤ وصعوبة في التنفس، ثم الموت في بعض الحالات.