أبرزها البطيخ.. 7 أطعمة غنية بالبوتاسيوم ومفيدة لمرضى الضغط المرتفع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يُعد البوتاسيوم أحد العناصر الغذائية اللازمة لمرضى الضغط المرتفع، نظرًا لأنه يساهم في تخفيف الضغط على جدران الأوعية الدموية، مما يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يحمي من مخاطر الإصابة بالعديد من المخاطر الصحية. يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وفقًا لموقع "Health line". لقراءة المزيد..اضغط هنا

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