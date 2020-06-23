في المنزل.. 5 أشياء يجب عليك تنظيفها يوميا ويمكنك تجاهل هذه الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

الاهتمام بالمنزل وتنظيفه من ضمن أهم الأشياء التي تهتم بها المرأة، وتقبل عليها كل يوم، لضمان خلوه من الجراثيم والفيروسات التي يمكن أن تسبب لأفراد الأسرة الأمراض، خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا

وهناك العديد من الأشياء المهم تنظيفها كل يوم، وأخرى يمكنك أن تتجاوزي تنظيفها بحيث تكون على فترات قصيرة، نعرضهم لكِ بحسب ما نشرهم موقع "the list".

أشياء يجب غسلها كل يوم:

ضعي لنفسك روتينا يوميا تستطيعي من خلاله تنظيف الأشياء الضرورية التي يمكن أن تكمن بداخلها الجراثيم ويكون لها عواقب وخيمة تسبب الأضرار على المدى البعيد ومنها:

غسل الأطباق:

تكسل بعض السيدات عن غسيل الأطباق يوميًا، وتتركهم في الحوض، ولكن تخطي هذا العمل يوميًا يجعل رائحة المنزل كريهة ويجذب الآفات إلى المطبخ.

نظافة سطح المطبخ:

يتعرض سطح المطبخ إلى انسكاب السوائل عليه أو وجود بعض بقايا الطعام، لا تؤجلي مسحه وتنظفيه في الوقت التي تنسكب فيه الأشياء، فالتكاسل عن مسحها يؤدي إلى جلب الحشرات.

تنظيف سلة المهملات:

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فرغي سلة المهملات يوميًا ونظفيها جيدًا، فهي تحتوي على بقايا الطعام الذي يمكن أن يتعفن بداخلها ويجلب لكِ الروائح الكريهة والحشرات.

تنظيف البقع من السجاد:

عندما تسقط السوائل أو الأطعمة على السجاد، يجب تنظيفه فورًا، وإزالة البقع بالكامل عن طريق مزيل البقع، حتى لا يصعب إزالتها فكلما طال الوقت ثبتت البقع أكثر وأصبح من الصحب إزالتها.

تنظيف جدران وأرضيات الحمام:

تنظيف جدران وأرضيات الحمام من المهام التي يجب القيام بها يوميًا أو بعد كل شاور، فهي تساعد على منع العفن الذي ينتج من تراكم المياه.

أشياء يمكنكِ أن تتخطي تنظيفها كل يوم:

تنظيف المرآة:

ليس من الضروري تنظيف المرآة يوميًا، فلا يوجد أي تأثير سلبي من عدم تنظيفها اليومي ومن الأولى تنظيف المناطق التي تحوي البكتيريا مثل مقابض الحمام والحنفيات، وأجعلي تنظيف المرأة مرتين أو مرة في الأسبوع.

الكنس:

لست بحاجة إلى الكنس بالمكنسة الكهربائية يوميًا فهو عمل روتيني يمكن تأجيله إلى الغد، ويفضل استخدامها مرة أو مرتين في الأسبوع، فهذا يحافظ لى نظافة السجادة.