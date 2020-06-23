شام تصفف شعر أمها.. وأصالة تعلق: "مصدر سعادتي وافتخاري" (صور)

علاقات و مجتمع

تشارك الفنانة أصالة جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية، وذلك خطواتها الفنية الجديدة، كما تحب مشاركة الجمهور بصور مع أبنائها ولحظاتها الأسرية معهم.

وأحدث ما نشرته أصالة هو صور تجمعها بابنتها الكبرى شام الذهبي، وهي تصفف لها شعرها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وظهرت شام وهي تضع الياسمين في شعر أصالة وهو ما أشعرها بالامتنان، وكتبت في تعليقها على الصورة، "مثلما تشكّلت بروحي ياسمينة من الشّام تفتّحت داخل قلبي وكياني ابنتي، بيديها النّقيّتين تُزيّن شَعري بالياسمين الّذي يُمثّلها.. وعدتني وصدقت بأنّ تكون مصدر سعادتي وزهوي وافتخاري".

وأكملت، "باأُمّي الغاليه الحنونه المُبالغه في الشّعور والفيّاضه بالتّعبير، الحمد لله كثيراً على نعمة وجودكم حولي وبجانبي، أبنائي الغوالي برئاسة قلبك العظيم".

وتفاعل جمهور أصالة معها عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "ربنا يبارك لك فيها ويحفظها"، و"عندك مبادئ ومستوى في التعبير صعب على الروح والعقل السطحي أن يفهمه".