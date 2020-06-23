ناهد السباعي تطل بالأصفر في أحدث فوتوسيشن

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور لأحدث إطلالة وجلسة تصوير خضعت لها، بعدسة المصور أحمد عبد التواب.

وظهرت ناهد خلال جلسة التصوير، بفستان أصفر قصير، بدون أكمام، أثناء تواجدها بإحدى شواطئ البحر الأحمر بمدينة الجونة، اعتمدت على المكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها، بالإضافة لارتداء نظارة شمسية، واختارت تسريحة ذيل الحصان الأنيقة والتي أبرز جمالها ورقتها.

لقيت جلسة التصوير التي خضعت لها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وحصدت ما يقرب من 25 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، والتي تنوعت ما بين معجبين ومنتقدين بسبب سرعة نسيانها صديقها الراحل هيثم أحمد زكي، "دائما جميلة ومتألقة ستي ناهد هانم سمو الملكة المتألقة دائما، أحلى هبة رجل الغراب، طليتي بالأصفر متأخر بس جميل برضو، الحزن في القلب صح مش في الأصفر".

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، انهارت الفنانة ناهد السباعي، خلال تشييع جثمان الراحل، بالبكاء والنحيب، أثناء تواجدها في محيط مسجد مصطفى محمود، وتدخل الفنان أمير شاهين لمحاولة تهدئتها، فيما انفعل على الحضور بسبب الزحام الشديد.

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