طريقة عمل عطر طبيعي للمنزل باستخدام مواد آمنة تمامًا

تحتوي العطور المنزلية على مواد كيميائية قد تكون خطيرة أو سامة، فتتسبب بمشكلات صحيّة للساكنين، كالحساسية، وبعض الأعراض الشبيهة بالربو، والصداع المزمن... لذا، يفضل بعض الناس صناعة العطور المنزلية ، باستخدام مواد طبيعية.

يصنع عطر منزلي برائحة الفانيليا، باستخدام المكوّنات الآتية: عود من الفانيليا و4 ملاعق كبيرة من زيت دوار الشمس و40 قطرة من زيت البرغموت العطري والقليل من زيت خشب الأرز وزيت اليانسون العطري، بالإضافة إلى عبوات زجاج فارغة.

الطريقة: يقص عود الفانيليا بشكل طولي باستخدام السكين، الذي يمرر لإزالة البذور على طول العود. علمًا أن البذور تكون مشبعة بالنكهة ورطبة، ما يجعل من مهمة إزالتها سهلة. توضع البذور في الزجاجة، فيصب زيت دوار الشمس. تغلق الزجاجة بإحكام، وتترك في مكان بارد ومظلم لأسبوعين، مع مراعاة رجّ الزجاجة بلطف مرة كل أربعة أيام.

بعد انقضاء أسبوعين، يضاف زيت البرغموت وزيت خشب الأرز وزيت اليانسون إلى زجاجة ثانية ذات رذاذ.

باستخدام القطارة، يستخرج زيت الفانيليا

، بدون البذور، مع إضافته إلى الزجاجة ذات الرذاذ. تخلط المكونات معًا برفقٍ.

عطر الياسمين

يصنع عطر منزلي برائحة الياسمين، باستخدام المكوّنات الآتية: ملعقتان كبيرتان من الكحول الطبي وملعقة كبيرة من الماء المقطر (أو ماء زهر البرتقال) و30 قطرة من زيت الياسمين العطري و5 قطراتٍ من زيت اللافندر العطري و5 قطرات من زيت الفانيليا العطري، بالإضافة إلى زجاجة وقطعة من القماش القطني.

الطريقة: تخلط الزيوت العطرية، مع الكحول الطبي في وعاء. يترك الخليط منقوعًا ليومين. يضاف الماء المقطر (أو ماء زهر البرتقال) إلى الخليط، فترجّ المكوّنات برفق. يترك الخليط لأربعة أسابيع، في مكان بارد ومظلم.

إذا كان الخليط يحتوي على أية رواسب، هو يصفى بواسطة القماش القطني، ثم يوضع العطر في زجاجة ذات رذاذ.

عطر اللافندر والفانيليا

يصنع عطر برائحة اللافندر والفانيليا، باستخدام المكوّنات الآتية: نصف الكوب من الكحول الطبي وكوب من زهور اللافندر المجففة، وبذور عود من الفانيليا وملعقتان كبيرتان من الجليسرين النباتي و15 قطرة من زيت اللافندر و10 قطرات من مستخلص الفانيليا.

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الطريقة: الخطوة الأولى هي استخراج بذور الفانيليا الموضحة مسبقًا، فوضعها في وعاء زجاج، فسكب الكحول الطبي، مع إغلاق الوعاء بإحكام. يترك الخليط منقوعًا لسبعة أيام. يصفى الخليط، للتخلص من بذور الفانيليا، فيضاف الجليسرين وزيت اللافندر ومستخلص الفانيليا إلى السائل، مع التحريك.

يترك العطر حتى أربعة أسابيع ليتركز بشكل جيد، ثم يوضع في زجاجة ذات رذاذ للاستخدام.

عطر الورود

يصنع عطر منزلي برائحة الورود الطبيعية، باستخدام المكوّنات الآتية: 180 جرامًا من بتلات الورد الطازجة ونصف الكوب من الكحول الطبي وكوبان ونصف الكوب من الماء المقطر.

الطريقة: تغسل بتلات الورود بالماء البارد، برفق.

توضع البتلات في وعاء كبير له غطاء، مع إضافة الكحول الطبي إلى الوعاء، وتركه حتى ينقع ليوم كامل، مع تخزينه في مكانٍ باردٍ ومظلم.

بعد مرور 24 ساعة، تهرس البتلات باستخدام ملعقة خشب كبيرة، فيضاف الماء المقطر إلى الوعاء. علمًا أنه يمكن الحصول على الماء المقطر من الصيدليات أو محلات البقالة.

يغطى الوعاء بإحكام، فيوضع في مكان بارد ومظلم لسبعة أيام، مع العمل على تقليب البتلات وهرسها من حين إلى آخر.

يصفى المزيج في زجاجات نظيفة، ويحفظ في الثلاجة مع الحرص على رجّ الزجاجة جيدًا، قبل كل استخدام.

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