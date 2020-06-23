محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يعتبر دايت البروتين مثالي، لأولئك الذين يرغبون في فقدان الكثير من الوزن، دون التعرض للمشكلات الصحية، التي يتسبب فيها الرجيم، والتي أبرزها شحوب الوجه والإمساك والخمول والإرهاق الدائم.
يستعرض "الكونسلتو"، فوائد وأضرار دايت البروتين، ونصائح عند اتباعه، وفقًا لموقع "Medical news today".
لقراءة المزيد..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر يجنبك الإرهاق أثناء إنقاص الوزن.. إليك فوائد دايت البروتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.