يجنبك الإرهاق أثناء إنقاص الوزن.. إليك فوائد دايت البروتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

يعتبر دايت البروتين مثالي، لأولئك الذين يرغبون في فقدان الكثير من الوزن، دون التعرض للمشكلات الصحية، التي يتسبب فيها الرجيم، والتي أبرزها شحوب الوجه والإمساك والخمول والإرهاق الدائم.

يستعرض "الكونسلتو"، فوائد وأضرار دايت البروتين، ونصائح عند اتباعه، وفقًا لموقع "Medical news today".

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