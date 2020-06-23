5 مخاطر صحية تسببها دهون البطن.. الأطباء يحذرونا منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بغض النظر عن مكان ظهور الدهون على أجسامنا، نحن قلقون دائمًا، خاصة عندما تكون على شكل انتفاخ في بطوننا.

إذا كنت سيدة ويبلغ حجم خصرك أكثر من 35 بوصة، أو إذا كنت رجلًا ويبلغ حجم خصرك أكثر من 40 بوصة، فمن المحتمل أن يكون لديك كمية كبيرة من دهون البطن. وفقا للأطباء، قد يكون هذا خطرا على صحتك.

أورود موقع "Bright Side" مخاطر دهون البطن والتي تتطلب زيارة الطبيب للحصول على المشورة الطبية.

1. ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري

عندما يكون الكبد مغطى بالأنسجة الدهنية نتيجة لزيادة دهون البطن، فإنه يفشل في معالجة سكر الدم بشكل جيد بما فيه الكفاية، وهذا بدوره يحجز السكر في مجرى الدم بدلًا من معالجة السكر للكبد، قد يؤدي هذا إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يمكن أن يسبب مرض السكري.

2. ارتفاع خطر متلازمة التمثيل الغذائي

تطوير متلازمة التمثيل الغذائي هو خطر تواجهه عندما يكون لديك محيط الخصر الكبير.

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عندما يكون لديك دهون في البطن وخصر كبير، يمكن أن تصبح عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتات الدماغية، ويشير الأشخاص الذين لديهم عامل خطر أعلى إلى أنهم أكثر عرضة لأي من الأمراض المذكورة أعلاه.

3. ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت دراسة جديدة أن نوعًا من البروتين المنبعث من دهون البطن يمكن أن يحول الخلايا غير السرطانية إلى خلايا سرطانية، ما يؤدي إلى نمو الورم.

4. ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

ثبت أن الخلايا الدهنية الحشوية في البطن يمكنها إنتاج بروتينات قادرة على انقباض الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

أيضا، يمكن أن تسبب هذه البروتينات انسداد الشرايين، مما يجعل المرء عرضة للسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

5. ارتفاع خطر الإصابة بالخرف

وفقا لدراسة، فإن النساء اللواتي لديهن كمية كبيرة من دهون البطن أكثر عرضة للإصابة بالخرف 3 مرات. يحدث هذا في الغالب بسبب الدهون الحشوية أو دهون البطن أو الدهون في البطن.