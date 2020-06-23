احذري.. طرق شائعة خاطئة عند غسل الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

غسل وتنظيف الملابس من الأشياء المهمة، ولكن هناك العديد من الطرق الخاطئة التي تلحق التلف بها، خاصًة وإن كانت من الأقمشة الرقيقة التي تحتاج إلى معاملة خاصة.

وفيما يلي أكثر الطرق الخاطئة الشائعة والتي نشرها موقع "best life":

- غسل أقمشة الليكرا في الغسالة:

قال خبير التنظيف "شون باري"، إن التنظيف على الأيدي صعب ومرهق ولكنه يحافظ على أنسجة الملابس، خاصًة الملابس الليكرا التي تتمدد من أنظمة الغسالة.

- غسل الملابس المطرزة دون عناية:

تتأثر الملابس المزخرفة بغسلها في الغسالة بطريقة غير صحيحة دون العناية بها، فيجب قلبها أولًا على ظهرها قب وضعها في الغسالة، حتى يظل التطريز على حالته.

- غسل الملابس دون التحقق من فراغ الجيوب:

من أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأشخاص، هي عدم التأكد من إزالة كل المتعلقات من جيوب الملابس خاصًة الأوراق والنقود المعدنية لأنها تؤثر على الملابس وعلى كفاءة عمل الغسالة وتسد خرطوم الصرف.

- ملء الغسالة بقطع كثير:

الأحمال الكثيرة على الغسالة وملئها بعدد كثير من القطع، تضعف كفاءة عمل الغسالة على المدى البعيد، غير أنها تخرج الملابس بشكل مجعد وغير منسق، فإذا كنت تريد تنظيف الملابس جيدًا خفف من حمولتها حتى تترك لها حرية الحركة في دورة الغسالة.

- ترك الملابس النظيفة في الغسالة:

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حينما تنتهي الغسالة من دورة الغسيل والعصر لا تترك الملابس بها لأن البكتيريا الموجودة في الغسيل المبلول تسبب له العفن الفطري، وإذا غفلت عنه لفترة طويلة لا بد من شطف الملابس بالماء الساخن.

- وضع منعم ومعطر الغسيل في الدورة الأولى:

تخطئ الكثير من السيدات في وضع منعم ومعطر الأقمشة في بداية الغسيل، ولكن من الأفضل وضعه في الدورة الثانية وهي الشطف حتى لا يختلط مع الأتربة والشوائب في الدورة الأولى.

- استخدام كمية كبيرة من المنطفات:

يعتقد الأشخاص اعتقاد خاطئ بأن كثرة المنطفات تنظف الملابس بقوة، ولكن كثرة المنظفات والصابون في الغسالة تسبب العفن وتلف الغسالة.

وفيما يلي الطريقة المناسبة لغسل الأقمشة المختلفة:

الشيفون:

يفضل غسل الأقمشة الخفيفة مثل الشيفون بعيدًا عن الأقمشة الأخرى لأنها تحتاج إلى دورة غسالة خفيفة؛ فيفضل غسلها بالماء البارد وشامبو الغسيل وليس أي صابون أو مسحوق آخر، ثم تشطف بمياه باردة وتترك على الشماعة حتى تجف.

الجلد:

يمسح الجلد بمنشفة مبلولة بالماء والصابون، ثم يشطف بمنشفة لإزالة الصابون، ثم تركه يجف.

الحرير:

يفضل غسل الحرير يدويًا في المياه الباردة مع إضافة كمية قليلة من منظف الغسيل، ويقلب الحرير فيه لمدة من ثلاث إلى خمس دقائق صم شطفه بالماء الفاتر وتركه يجف على الشماعة.