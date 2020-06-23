عبايات وجلابيات من وحي آلاء القواسمي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:42 مساءً - اعتمدت مصممة الأزياء آلاء القواسمي عدة خيارات مذهلة للجلابيات والعباءات في تصميماتها المتنوعة، وفضَّلت اختيار الألوان السائدة وإضافة لمساتها حسب خطوط الموضة، وفيما يلي إليكِ أبرز الموديلات المناسبة لفئة كبيرة من النساء.



موديلات لعبايات صيفية

عبايات صيفية



لفصل الصيف، يمكنك ارتداء عباية زهرية واسعة مزينة بشراشيب بيضاء في أطراف الأكمام ومن المنتصف لخيار أنثوي مناسب للشابات، أو الظهور بعباءة بنية مزينة بخطوط بنية داكنة مرسومة بالأشكال الهندسية العربية، أو اختيار عباءة من الحرير البارد باللون الأخضر المزين بالتطريزات الفضية لإطلالة مثالية للصيف، أو التأنق بعباءة صفراء مزينة بالصدف في الأكتاف لخيار مُواكب لصيحات الموضة، أو تنسيق عباءة زهرية بموديل "البشت" المزين بالذهبي في المنتصف مع إطلالتك الكاجوال.

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خيارات الجلابيات والقفاطين

جلابيات



إن كنتِ تبحثين عن موديلات الجلابيات العصرية، فقد جمعنا لكِ عدة خيارات، منها جلابية بيضاء بسيطة مزينة بنقوش زهرية وزرقاء لتناسب إطلالتك بالجمعات المنزلية، وفضلت آلاء الظهور بقفطان أبيض مُكمل بفستان داخلي مزين بالتطريزات الذهبية، وارتداء قفطان ذهبي مطرز برسومات الريش البنفسجي مع التطريزات الذهبية وفستان ناعم داخلي.

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