موديلات شنط سهرة ماركات عالمية موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:42 مساءً - أدرج المصممون العالميون مجموعة فخمة من شنط السهرة ضمن مجموعاتهم من الأزياء الجاهزة وأزياء الكوتور لموسم ربيع وصيف 2020 والتي لم تقتصر على الحقائب المطرزة والمصممة بألوان معدنية فقط وإنما ضمت التشكيلات الجديدة قطع بألوان حيوية لافتة.



تعرفي إلى آخر صيحات شنط الكتف والكلاتش موضة 2020 واختاري منها ما يجعلك سيدة السهرات الأنيقة.





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موديلات شنط كتف ذهبية لإطلالة ثرية



VALENTINO





قدمت دار فالنتينو Valentino مجموعة فاخرة من حقائب الكتف الذهبية تميزت بصغر حجمها والسلسال المعدني الطويل، كما أعجبتنا الموديلات المصممة من القش والمزدانة من الأمام بالحرف الأيقوني للدار الفرنسية، نسقي هذه الموديلات مع فستان أسود ناعم لإطلالة راقية في المساء.

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شنط سهرة مزدانة بالريش لإطلالة ناعمة

RALPH RUSSO





من جديد أثبتت الشنط المزينة بالريش النافر حضورها من جديد، التصميم الأجمل رصدناه في مجموعة الكوتور لماركة رالف آند روسو Ralph Russo وتميز باللون التركوازي واليد الصغيرة التي تمكنك من حمل الحقيبة بكف اليد، احرصي على تنسيقها مع فستان من نفس لونها مزين بالتطريز لإطلالة تشع إشراقًا وأناقة.







شنط كلاتش ملونة موضة صيف 2020

VERSACE



لم تقتصر شنط الكلاتش فقط على الأوان المعدنية بل شاهدنا عدد من الموديلات التي ارتكزت على الألوان الصيفية المرحة، أحببنا الكلاتش الأخضر الفاتح المغلف بالغليتر اللامع من مجموعة دار فيرساتشي Versace.









شنط كلاتش كبيرة لإطلالة عملية في المساء

BOTTEGA VENETA





حرصت بعض الماركات على تقديم شنط كلاتش بحجم عملي كبير، بعض الموديلات تميزت بطبعات الحيوانات مثل الحقيبة المونوكروم من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta وحقيبة فيرساتشي Versace المزينة بنقشة جلد الأفعى، والبعض الآخر أزدان بالتطريز الناعم مثل الحقيبة الموقعة من جورجيو أرماني Giorgio Armani.





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