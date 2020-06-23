أزياء أحادية من اللون البيج مع الحجاب بأسلوب لينا صنوبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:42 مساءً - تعتمد مدوّنات الموضة المحجبات على خيارات اللون البيج؛ لإطلالة حيادية مميزة، حيث برزت موضته خلال الفترات الماضية، ومن أبرزهن مدونة الموضة لينا صنوبر، فإليكِ أبرز خياراتها المنسقة بعناية واحتشام باللون البيج.



خيارات شتوية بالبيج



لخيار شتوي حيادي، أطلّت لينا ببنطال الجينز مع بلوزة ومعطف طويل باللون البيج، وارتدت بنطالًا أبيض مع فستان صوفي بيج ومعطف بيج؛ لإطلالة شبابية أنيقة، وظهرت ببنطال أبيض مع بلوزة بنية ومعطف صوفي باللون البيج، كما اختارت بلوزة صوفية باللون البيج مع تنورة بكسرات خفيفة؛ لمظهر شتوي مرح.

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إطلالات صيفية باللون البيج



اعتمدت لينا في إطلالاتها لفصل الصيف خيارات متنوعة باللون البيج، منها فستان ناعم وضيق؛ لأسلوب شبابي مناسب للتجمعات العائلية البسيطة، وتأنقت ببنطال واسع من الحرير باللون البيج مع بلوزة بيضاء، وتجمّلت خلال فترة حملها ببنطال وبلوزة واسعيْن باللون البيج؛ لإطلالة بسيطة مناسبة للمنزل، ونسقت مؤخرًا جمبسوت ناعمًا باللون البيج مصممًا بمطاط في الخصر؛ لإطلالة صيفية مرحة.

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