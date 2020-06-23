مكياج يومي للبشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:42 مساءً - المكياج اليومي الناعم، لا يحتاج الى خبرة طويلة. إنما الاخطاء التي يمكن ان تفسده، تعتمد على نوعية المستحضرات المناسبة للبشرة. بمعنى آخر، ما يليق بالبشرة الجافة لا يلائم البشرة العادية او الدهنية. لذلك تعرفي معنا في هذا التقرير الى المكياج اليومي الناعم الخاص بالبشرة الجافة من ألفه الى يائه.



لصاحبات البشرة الجافة، نقدّم مجموعة من الخطوات السهلة لتطبيق المكياج اليومي الناعم:

مكياج البشرة الجافة



تحضير البشرة:

يمكن تقشير البشرة باستخدام مقشّر منزلي اي باتباع خلطة منزلية أو باستخدام مقشّر ناعم خاص بالبشرة الجافة. التقشير ضروري مرة في الاسبوع لكي تنظفي بشرتك من الخلايا الميتة وتنشطي الدورة الدموية.

ترطيب البشرة:

طبقي كريم ترطيب خاص بالبشرة الجافة. عموما من المفضل ان يحتوي الكريم على الالوفيرا لانها مادة ترطب بالعمق وسهلة الامتصاص. كذلك، على كريم الترطيب ان يحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يحافظ على بشرة مرطبة طوال اليوم.

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برايمر:

قبل تطبيق كريم الاساس، من المهم لصاحبات البشرة الجافة استخدام برايمر على العينين والوجه كاملا. لا يساعد البرايمر فقط في تثبيت المكياج طوال اليوم، بل يعمل على جعل البشرة موحدة اللون وملساء ومضيئة.



كريم الاساس:

كريم أساس للبشرة الجافة

في المكياج اليومي الناعم يمكن التخلي عن هذه الخطوة، وعدم استخدام كريم الاساس. اما اذا اردت استخدامه في حال كان لديك مناسبة معينة، فمن المهم عدم فركه كثيرا والضغط على البشرة بقسوة. في المقابل، ينصح باستخدام اسفنجة البلاندر. كذلك من الضروري اختيار كريم اساس سائل وخاص بالبشرة الجافة.

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البودرة:

من المستحسن ان تبتعد صاحبات البشرة الجافة عن البوردة لانها ستجعل البشرة تبدو اكثر جفافا. وفي حال الاصرار، من المفضل تطبيق القليل جدا من البوردة باستخدام الريشة وليس الاسفنجة.



البلاشر:

صاحبات البشرة الجافة، من المفضل ان يستخدمن تركيبة الكريم من البلاشر.



هايلايتر:

ينصح باستخدامه على جسر الانف وتحت الحاجب مباشرة وعلى الزاوية الخارجية تحت العين.



الماسكرا:

هي نفسها لكل البشرات، يكفي ان تختاري اللون والتركيبة التي تلبي حاجاتك.



أحمر الشفاه:

مكياج البشرة الجافة

احرصي على ترطيب شفاهك قبل تطبيق اي روج او احمر شفاه. المهم ان تبدو الشفاه ممتلئة وغير مشققة. لذلك من الضروري ان تكثري من شرب المياه وتطبيق كريم او ملمّع شفاه يعمل على ترطيبها.

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