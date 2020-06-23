طريقة العناية بالبشرة على طريقة النجمة سلمى حايك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:42 مساءً - تبلغ الممثلة سلمى حايك من العمر 53 عاماً، وهي لا تزال تتمتع ببشرة صحية خالية من التجاعيد، إذ غالباً ما تظهر من دون مساحيق تجميل، علماً أنها لم تقم حتى الآن بإجراء عمليات تجميل، كما لم تخضع لحقن البوتوكس. والفضل يعود الى مجموعة من الخطوات والمنتجات التي تواظب على استخدامها، سنعرفك إليها في هذا المقال.



تنظيف البشرة ليلاً

تنظيف البشرة ليلاً



قد تتفاجئين بأن النجمة سلمى حايك لا تنظف بشرتها في الصباح، فهي تقول أنها ورثت من جدتها عادة تنظيف الوجه في الليل وليس في الصباح، إذ إن هذه الخطوة تعمل على تجديد البشرة ومدها بكل ما تفقده أثناء النهار. كما أن تنظيف البشرة قبل الخلود الى النوم يجعل المرأة تستيقظ ببشرة صحية ومشرقة ومتوهجة.

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استخدام ماء الورد

استخدام ماء الورد



يعد ماء الورد مكوناً رئيسياً في روتين العناية بالبشرة الخاص بالنجمة سلمى حايك، فهي تستخدمه كمرطب للبشرة في الصباح. كذلك، تطبقه بعد أن تزيل مستحضرات المكياج عن وجهها بواسطة زيت جوز الهند، حيث تمسح وجهها باستخدام منشفة ساخنة مبللة بماء الورد.

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السيروم والزيوت

السيروم والزيوت



تواظب النجمة سلمى حايك على استخدام مجموعة من أنواع السيروم والزيوت، وذلك اعتماداً على حاجات بشرتها. فهي تستخدم زيت الوجه من خط العناية بالبشرة الخاص بها Nuance، الذي أطلقته في عام 2011. أما بالنسبة الى السيروم، فتعتبر سلمى حايك من عشاق أنواع السيروم التالية: biologique recherche serum grand millesime و Sérum Précieux الذي يعد من أفضل أنواع السيروم الليلية، حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من الزيوت العطرية العلاجية التي تنشط البشرة وتزيل السموم من الجلد وتمنح البشرة الحيوية والإشراقة والتوهج. كما أنه فعال جداً في علاج آثار عدم التوازن الهرموني على البشرة.



القليل من مستحضرات المكياج

القليل من مستحضرات المكياج



تمضي النجمة سلمى حايك معظم أوقاتها من دون استخدام مستحضرات مكياج. لكنها تضطر أحياناً لاستخدام القليل منها، حيث تعد ظلال العيون Nuance Salma Hayek المفضلة لديها، إضافة الى أحمر الشفاه بلون قريب الى لون البشرة، وكريم الأساس Nuance Salma Hayek Flawless Finish Liquid Foundation. أما عطرها المفضل فهو Charlotte Tilbury Scent of a Dream.

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