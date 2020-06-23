أفضل سيروم وأقوى خلطة للعناية بالشعر المصبوغ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:42 مساءً - يحتاج الشعر المصبوغ بشكل دائم، الى العناية والاهتمام، لمكافحة الأضرار والنتائج السلبية التي تتركها صبغات الشعر على شعر المرأة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، أفضل سيروم طبيعي وأفضل خلطة طبيعية للعناية بالشعر المصبوغ.



أفضل سيروم للشعر المصبوغ



مكونات السيروم

سيروم للشعر المصبوغ



لتحضير أفضل سيروم للشعر المصبوغ، أنت تحتاجين الى المكونات الطبيعية التالية: ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز، ملعقة كبيرة من زيت اللافندر، ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا، ملعقة كبيرة من زيت الفانيلا، وكبسولات عدة من الفيتامين E. علماً أنه بإمكانك زيادة المكونات، بحيث تكفي لطول شعرك.



طريقة التحضير والتطبيق



امزجي جميع المكونات المذكورة سابقاً باستثناء زيت الفانيلا. وحين تمتزج المكونات بشكل جيد، أضيفي إليها زيت الفانيلا وعاودي التحريك مجدداً. من ثم، اغسلي شعرك وشطفيه جيداً، بعدها ضعي كمية من السيروم بين راحتي يديك ودلكي بها خصلات شعرك جيداً. انتظري الى أن يجف شعرك، ثم طبقي مجدداً القليل من السيروم عليه. علماً أنه بإمكانك الاحتفاظ بالكمية الباقية من السيروم في زجاجة نظيفة محكمة الإغلاق لاستخدامها في المرة المقبلة.

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أقوى خلطات العناية بالشر المصبوغ



خلطة زيت الزيتون والمايونيز

خلطة زيت الزيتون والمايونيز



اخلطي كمية متساوية من كل من زيت الزيتون والمايونيز وزيت السمسم، بحيث تكون كافية لطول شعرك. حرّكي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. من ثم، طبّقيها على كامل شعرك المصبوغ ولفيه بمنشفة مبللة لمدة ساعتين من الوقت. بعدها، اغسليه على الطريقة الاعتيادية.



خلطة اللبن وزيت الزيتون

خلطة اللبن وزيت الزيتون



امزجي جيداً كوباً من اللبن مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. من ثم، دلّكي بالمزيج خصلات شعرك وفروة رأسك، ولا تغسلي شعرك إلا بعد مرور نصف ساعة على تطبيق المزيج. وعند تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات ستشعرين بفرق كبير، حيث سيستعيد شعرك من خلالها حيويته ولمعانه وسيصبح سهل التسريح.



خلطة خل التفاح وصفار البيض

جربي خلطة خل التفاح وصفار البيض



اخلطي صفار بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من خل التفاح، وربع كوب من عصير الليمون، لكن بإمكانك زيادة المكونات بحيث تكفي لطول شعرك. حركي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك واتركيها مدة ساعة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

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