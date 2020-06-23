ديالا مكي تحتفل بعيد ميلاد أحمد فلوكس.. ومتابعون: "هتتجوزوا إمتى؟"

علاقات و مجتمع

على طريقتها الخاصة، احتفلت الإعلامية اللبنانية، ديالا مكي، بعيد ميلاد الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من خلال نشر صورة له، متذكرة اللقاء الأول لهما في رأس السنة من عام 2017.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلاله: "في يوم ميلادك، نعود للمرة الأولى التي التقينا بها، كل سنة وأنت طيب".

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أعاد الفنان مشاركة تهنئتها له عبر حسابه على موقع"إنستجرام"، معلقًا: "بحبك".

مئات التعليقات تلقاها الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه وكان من أبرزها، "هاتتجوزوا امتى، ربنا يتمملكم على خير، لايقين على بعض، مبروك يا فنان".

قصة أحمد فلوكس وديالا مكي

"واحدة قمر كدا دخلت حياتي.. خلت للحياة حياة" هكذا وصف الفنان أحمد فلوكس، الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، في تعليق له، على الصورتين المنفصلتين اللتين نشرهما، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وهو ما اعتبره المتابعون إعلانا بارتباطهما عاطفيًا.

واعتبرت الصورة بمثابة الإعلان عن ارتباط الثنائي عاطفيًا خاصة بعدما أعاد "فلوكس" نشر تهنئة الإعلامية ريهام سعيد، لهما عبر حسابه على "إنستجرام"، كما أنه قبل أيام من نشر هذه الصورة، كان الجدل مثارًا حول علاقة أحمد فلوكس وديالا مكي، وذلك بسبب تبادلهما التعليقات العاطفية والتي حمل بعضها معنى الغيرة.