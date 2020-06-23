خالد عليش ينشر صور رفقة ابنته: ربنا يخليكي لينا يا ميما

لايف ستايل

نشر الفنان خالد عليش صورتين بصحبة ابنته "ميما"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام"، حيث ظهر في الصورة وهو يلعب مع ابنته، وعلق: "مهما مر الزمن هيفضل الأب هو سند أولاده، ده اللي هو أنا يعني، ربنا يخليكي لينا يا ميما".

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تزوج "عليش"، من زوجته ميما الشامي في ديسمبر 2013، وأنجبا طفلة واحدة، ثم انفصلا في بداية عام 2020.

وميما هي ممثلة شابة شاركت بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات، بينها مسلسل "بنات سوبر مان".