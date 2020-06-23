لايف ستايل
نشر الفنان خالد عليش صورتين بصحبة ابنته "ميما"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام"، حيث ظهر في الصورة وهو يلعب مع ابنته، وعلق: "مهما مر الزمن هيفضل الأب هو سند أولاده، ده اللي هو أنا يعني، ربنا يخليكي لينا يا ميما".
تزوج "عليش"، من زوجته ميما الشامي في ديسمبر 2013، وأنجبا طفلة واحدة، ثم انفصلا في بداية عام 2020.
وميما هي ممثلة شابة شاركت بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات، بينها مسلسل "بنات سوبر مان".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عليش ينشر صور رفقة ابنته: ربنا يخليكي لينا يا ميما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.