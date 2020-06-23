أحدث موديلات "بلايز سواريه" للسهرات في صيف 2020

احدث موديلات بلايز سواريه للسهرات في صيف 2020 جمعناها لك من أحدث اصدارات دور الأزياء العالمية لهذا الموسم وقد تنوعت بشكل كبير من ناحية قصاتها وألوانها والمواد المصنوعة منها، لتختاري منها ما يناسبك وما يعجبك وتتألقي بأجمل التنسيقات المميزة في سهراتك الصيفية.

موديلات بلايز سواريه من مجموعات صيف 2020:

تشكيلة كبيرة من أجمل موديلات بلايز سواريه شاهدناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 لدى كل من شانيل Chanel، دولتشي أند غابانا Dolce‪&Gabbana، سانت لوران Saint Laurent، كلوي Chloe، جيفنشي Givenchy والقائمة تطول... وقد تميزت بقصاتها المبتكرة وألوانها اللافتة وأقمشتها المميزة التي صنعت منها.

فمثلاً لاحظنا موديلات البلايز الاوف شولدرز التي مازالت من الأكثر رواجاً، كذلك شاهدنا التصاميم المصنوعة من أقمشة الميتالك اللامعة والبلايز المصنوعة من الترتر البراق، أو الموديلات ذات الأكمام المنفوخة أو المزينة بالكشكش أو المصنوعة من أقمشة الحرير والدانتيل، وبذلك أمامك خيارات عديدة لتنتقي تصميم البلوز الذي يناسبك ويناسب ذوقك.

تنسيق بلايز سواريه لسهراتك في صيف 2020:

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البلايز السواريه خيار مميز للسهرات ولاسيما في فصل الصيف حيث أن هنالك العديد من الأساليب لاعتمادها وتنسيقها بأساليب تجمع بين النمط الأنثوي الناعم والأسلوب الشبابي العصري ان كان مع بناطيل الجينز أو مع البناطيل القماشية ذات الخصر العال أو مع التنانير القصيرة منها أو الميدي أو الماكسي، وبها تبتكرين اطلالات منوعة وجديدة مختلفة عن الاطلالات في الفساتين.

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