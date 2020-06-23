تسريحة شعر كورونا أحدث صيحات موضة الفيروس

من الكفتة والبرجر إلى تسريحة شعر، يبدو أن فيروس كورونا المستجد بدأ يؤثر في جميع نواحي الحياة عالميا، فلم يعد الجميع يحاربونه وحسب، بل يبتكرون تقاليع جديدة باسمه.

أحدث تلك التقاليع هو ابتكار تسريحة شعر فريدة من نوعها للفتيات الأفارقة بكينيا، وهي عبارة عن تقسيم الشعر في مربعات كببرة وعمل ضفائر رفيعة ليظهر الرأس وكأنه مدور وبه بروز مثل فيروس كورونا المستجد، ويجرى عمل تلك التسريحة في نيروبي العاصمة الكينية.

وظهرت الفتاة ستايسي أيوما البالغة من العمر 8 أعوام، بعدد من الصور مع رفيقاتها بعد التسريحة، حيث تم تصفيف شعرها على هيئة فيروس كورونا، ويصمم التسريحة كوافير داخل قرية بحي عشوائي بكيينا.

يذكر أن رئيس كينيا أوهورو كينياتا، كان قد قرر في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، تمديد حظر التجول في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، والذي يمتد من الساعة 7 مساء إلى 5 صباحًا، بالإضافة إلى حظر الدخول والخروج في أربع مناطق في كينيا، بما في ذلك العاصمة نيروبي.

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