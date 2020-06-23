ياسمين صبري وحلا شيحة وسمية الخشاب.. فنانات خطفن الأنظار بالأزرق

من وقت لآخر، تتألق الفنانات بفساتين خطفن بها الأنظار، سواء في مناسبات رسمية أو مشاركة متابعيهن بصور من جلسات تصوير خضعن لها، وتعتبر الفساتين ذات اللون الأزرق، هي سمة مشتركة بين عدد من الفنانات تألقن بارتدائه.

ياسمين صبري

عبر حسابها الرسمي شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورتها بفستان يحمل اللون الأزرق.

وتميز الفستان، بأنه طويل ذو كتف واحد، كما أنه ذو فتحة من الأسفل.

حلا شيحة

وخلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، خضعت الفنانة حلا شيحة، لجلسة تصوير، على شواطئ مدينة الجونة السياحية.

وظهرت "حلال" بفستان أزرق قصير، ذو أكمام، له "رُباط" أبيض اللون من عند الخصر، مع حذاء أبيض رياضي"، كما أنها اعتمدت الشعر المنسدل، والإطلالة الطبيعية، متخلية عن المكياج.

نجلاء بدر

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، جلسة تصوير خضعت لها تحت عنوان "صوت الألوان".

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وتألقت نجلاء بدر، في جلسة التصوير وهي مرتدية فستان يحمل اللون الأزرق، وتميز ببساطته يخلو من أي تطريز أو نقوشات.

سمية الخشاب



كانت الفنانة سمية الخشاب من الفنانات اللائي تألقن أيضًا باللون الأزرق، إذ خضعت قبل ذلك لجلسة تصوير، وظهرت خلالها مرتدية خلاله "جامبسوت" أزرق، ذو حزام أسود، وتركت شعرها منسدلًا.

ملك قورة

وفي وقت سابق، خضعت قبل الفنانة ملك قورة لجلسة تصوير جديدة، ونشرت عددًا من الصور عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "قورة" خلال الجلسة، مرتدية جاكيت جلد أنيق أزرق، وارتدت حذاءً "بمبي"، وتركت شعرها منسدلًا، مرتدية نظارة شمسية جعلتها تبدو أكثر جمالًا ورقة.

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