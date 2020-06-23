منها الوفاة.. أطعمة وفواكه تناولها مع الموز يسبب كوارث صحية

علاقات و مجتمع

قد يتناول البعض فاكهة الموز، مع بعض الفواكه والأطعمة الأخرى، دون أن يدرك أن هذا يشكل خطرا كبيرا على صحته.

فمن بين الفواكه التي لا ينصح بتناولها مع الموز، البطيخ، وذلك لأن تناولهما معا يؤدي إلى زيادة تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم، ما قد يسبب ضعف عضلة القلب، وقصور الكلى، وآلام المفاصل، وانخفاض معدل ضربات القلب، وحتى الوفاة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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كما ينصح كل من يعاني من مشكلات في الطحال والمعدة، بتجنب تناول الموز مع منتجات الألبان المخمرة، لأن هذا يؤدي إلى آلام في البطن والإسهال ومشكلات أخرى في الجهاز الهضمي.

ولا ينصح بتناول الموز مع البطاطا الحلوة، لأن المادتين غنيتان بالألياف الغذائية، وتناولهما معا يزيد من صعوبة الهضم، وبقاء الطعام فترة طويلة في المعدة والأمعاء، ما قد يسبب الانتفاخ، وحتى التسمم المزمن.

وينصح، إذا كان الشخص يرغب بتناول هذه المواد مع الموز، فيجب أن يكون بين تناولهما ما لا يقل عن 30 دقيقة .

كما ينصح، بعدم تناول الموز على معدة فارغة وتجنب تناول الموز غير الناضج.

كما لا ينصح بحفظ الموز في الثلاجة، لأن درجات الحرارة المنخفضة تسبب سواد قشرته وتحول اللب إلى عصيدة، ما يفقده طعمه وقيمته الغذائية.