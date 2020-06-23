بعدما توقعت انتهاء أزمة كورونا 28 يونيو.. عبير فؤاد تخمن مجددا: "الحياة هترجع على العيد"

لايف ستايل

علقت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، على قرارات مجلس الوزراء الجديدة، بشأن فيروس كورونا، قائلة: "من بعد 28 يونيو الإصابات هتقل، والأعداد هتتناقص وعلى العيد الحياة هتكون طبيعية".

وتابعت "فؤاد" خلال حديثها لـ"هن": "فتح البلاد يستلزم من المواطن الأخذ بالأسباب والحفاظ على الإجراءات الاحترازية أيضا، لمنع انتقال العدوى".

عبير فؤاد تتوقع انتهاء الأزمة 28 يونيو

كانت خبيرة الأبراج، أكدت في تصريح خاص لـ"هن" مؤخرا، إن مصر تقترب من انتهاء فيروس كورونا، وذلك وفقا لقوانين علم الفلك والأبراج.

وأوضحت فؤاد لـ"هن"، أنه وفقًا لبرج "مصر" فإن كورنا قد تنتهي في أواخر يونيو الجاري: "يوم 28 يونيو، الشهر ده، المعاكسات مع مصر هتقل وتنحدر".

Advertisements

وتابعت: "الحياة الطبيعية في مصر هتبدأ ترجع في أغسطس المقبل".

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أنها تتوقع ذروة مرحلة أخرى من الفيروس في الصين حتى أغسطس المقبل، مؤكدة: "ممكن يبدأوا يوصلوا لعلاج ومصل بعد 9 سبتمبر أو في أكتوبر".

عبير فؤاد تؤكد انتهاء أزمة فيروس كورونا ٢٨ يونيو

عبير فؤاد تتنبأ بظهور أمراض وأزمات من قبل

كانت "فؤاد" تنبأت من قبل بظهور أمراض، خلال 2020، وذلك خلال مقطع فيديو لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بتاريخ 24 ديسمبر 2019، حيث تنبأت بظهور أزمات في العالم: "السنة دي هتظهر أمراض وأؤبئة، وأزمات اقتصادية".

قرارات مجلس الوزراء

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، منذ قليل، رفع حظر حركة تجول المواطنين والحافلات المطبق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد اعتباراً من يوم السبت المقبل، 27 يونيو، مع الفتح التدريجي لكافة الأنشطة، مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية.