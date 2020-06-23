بعد قرار فتح الأندية.. هل تنتقل عدوى كورونا خلال تمارين السباحة؟

علاقات و مجتمع

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته اليوم، في المؤتمر الصحفي، على عودة النشاط الرياضي تدريجيا، وبدء فتح الأندية ومراكز الشباب ة، لتتجدد تساؤلات الأمهات حول إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد من خلال ممارسة أبنائهن رياضة السباحة.

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وأوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ"هن"، أن مياه حمام السباحة لا تنقل عدوى كورونا، لافتا إلى أنه يجب احتواء مياه حمامات السباحة على كلور مركز بنسبة 25%.

وأشار إلى أن فيروس كورونا، يمكن أن يتنقل بسبب حمامة السباحة في حالة واحدة فقط، وهي التجمعات وعدم الاحتفاظ بمسافة آمنة والتباعد بين المتواجدين، موضحا أن المرض التاجي ينتقل من خلال اللمس أو الاستنشاق فقط، و"المياه مفيهاش حاجة، لكن سلوكيات الناس الغلط هي اللي تنقل المرض".

واختتم رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح حديثه، قائلا إن التواجد في البحر أيضا لا يتسبب في نقل عدوى "كوفيد 19".