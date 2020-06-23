أحسن قرار.. إعادة فتح المقاهي يسعد السيدات: الرجالة زهقت من قعدة البيت

علاقات و مجتمع

ردود أفعال واسعة من السيدات، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن فتح المطاعم والمقاهي اعتبارًا من يوم السبت المقبل بنسبة إشغال 25%، خلال المؤتمر الصحفي المذاع منذ قليل.

رصد "هن" أراء السيدات حول قرار السماح بالتواجد "المحدود" بالمقاهي، خلال الفقرات التالية.

"أحسن قرار طلع، الرجالة زهقت من قعدة البيت".. بتلك الكلمات تعلق آية جمال، صاحبة الـ27 ربيعا بالقاهرة، على السماح بفتح المقاهي، عقب ضجر والدها وزوجها من عدم الجلوس مع أصدقائهم في تجمع رجالي، واسترجاع الذكريات سويا، "الموضوع مهم جدا عند الرجالة والشباب".

Advertisements

وتوافق الشابة الثلاثينية عايدة محمد من الإسكندرية، الرأي مع "آية"، متوقعة إن يساهم ذلك القرار في خفض معدل المشاكل الزوجية والأسرية، "الخناقات زادت بسبب قعدة الرجالة في البيت كتير"، متوقعة إقبال من مختلف الفئات العمرية يوم السبت المقبل.

وقررت الستينية فايزة عبدالغني، المقيمة بالإسماعلية، عدم نزول زوجها إلى المقاهي بدون ارتداء قميص فضفاض يكسو زراعيه، وبنطلون طويل، وقفازين مطهرين بكلور، "علشان الفيروس ميجيش جنبه، ونقلنا المرض"، مع مطالبة بطلب معلبات مغلقة بدلا من المشروبات الساخنة المقدمة في كوب زجاجي.

تفاعلت العشرينية مروة العبد، مع قرارات رئيس الوزراء بالزغايط، قائلة: "الحمد لله على نعمة القهاوي.. الواحد زهق من قاعدة البيت، ورجلي على رجل أخويا في مشوار القهوة والكافيهات"، مع التأكيد على أخد الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي، أنَّه سيتمّ تقييم الوضع وزيادة النسبة حال سير الأمور بشكل جيدة.

وشدد مدبولي، على استمرار منع تناول شرب الشيشة نظرًا لأنها من عوامل انتقال المرض.

وأوضح مدبولي، أنَّه تمّ الاتفاق على ان يكون موعد غلق كل المحال الساعة الـ9 مساءً والمطاعم والمقاهي الساعة الـ10 مساءً، على أن تستمر المواصلات العامة للساعة 12 منتصف الليل.