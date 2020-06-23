الامارات | صور وفيديو.. حفل موسيقي جمهوره من السيارات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. حفل موسيقي جمهوره من السيارات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أول حفل موسيقي ضمن سلسلة عروض "متى؟ الآن!" استمتع فيه عشاق الموسيقى بأجمل الألحان وهم آمنون في سياراتهم الخاصة حول مبنى مقر بيركلي أبوظبي في المنطقة الثقافية في السعديات.

وشاهد ضيوف مختارون العرض الموسيقي من سياراتهم التي ركنوها في مساحة مخصصة ضمن الساحة الأمامية من المركز. ولضمان سلامة جميع المشاركين في الحفل، اقتصرت المشاركة على 15 سيارة فقط ضمت كل منها 3 أشخاص من أسرة واحدة، كما التزم جميع الموسيقيين وأفراد الأمن والموظفين بقواعد التباعد الاجتماعي.

أحيا الحفل كل من المطربة وكاتبة الأغاني المرشحة لجائزة الجرامي ميساء قرعة في الغناء، ويعرُب سميرات على الكمان، وخوان دييجو داس على الجيتار، وأنتوني موثوراجا على الطبلة، وبرهيت كادام على الأورغ. واختتم الحفل الموسيقي بعزف النشيد الوطني الإماراتي الذي شارك فيه الجمهور باستخدام أبواق سياراتهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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