فنانة كويتية بإطلالة ياسمين صبري

شاركت الفنانة والمذيعة الكويتية، أمل العوضي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور من جلسة التصوير التي خضعت لها، والتي ظهرت بإطلالة مشابهة للفنانة ياسمين صبري، في مايو الماضي من العام الجاري، كأنها نسخة طبق الأصل منها.

وظهرت أمل مرتدية فستانا صيفيًا متوسط الطول، من توقيع دار الأزياء العالمية "Dolce & Gabbana" والذي تميز بأنه أبيض، ومزين بنقوش ورود متعددة الألوان، ومكياج هادئ، مع تسريحة شعر انسيابية، وحذاء بكعب عالِ فاتح، من شركة CHRISTIAN LOUBOUTIN".

لقيت الجلسة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، معبرين عن تطابقها في الإطلالة مع الفنانة ياسمين صبري، وكان من أبرز التعليقات،" نفس حركة وفستان ياسمين صبري، هو ده مش فستان ياسمين صبري، تقلد ياسمين صبري".

ودخلت الفنانة في نقاش مع إحدى المتابعات، إذا قالت المتابعة، "لبسته ياسمين وكلكن لبستوه"، لترد أمل قائلةً "حبيبتي أنا لابسته في كليب بلى أحبك موت، قبل الكل في شهر 1 لكن تأخر عرضه لظروف رمضان وكورونا".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، ارتدت الفستان ذاته في شهر مايو الماضي، ووصل سعره إلى 1475 جنيها إسترلينيا، ما يعادل الـ28 ألف جنيه مصري تقريبا، فيما بلغت قيمة الحذاء 412 جنيها إسترلينيا، ما يتجاوز الـ8 آلاف جنيه مصري.

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من هي أمل العوضي؟

أمل العوضي، فنانة ومذيعة كويتية، بدأت العمل في المجال الإعلامي وهي بسن صغيرة، حيث شاركت لفترة بتقديم برنامج"تلفزيون الأطفال" والذي يقدم على تلفزيون الكويت، واختيرت بعدها لتقديم برنامج المسابقات الرمضاني"عينك عالوطن" على تلفزيون الكويت أيضًا مع المذيع بركات الوقيان وكانت وقتها بعمر السابعة عشر، كما قامت بتقديم برنامج سحوبات مهرجان هلا فبراير.

وشاركت بتقديم حفلاته الغنائية بعامي 2007 و2008، انتقلت بعام 2007 ذلك لقناة فنون وقدمت خلالها برنامجي مسابقات هما"قدها ولا" و"جد ولعب"، وهو البرنامج الذي قدمت الجزء الثاني منه بعام 2008.

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