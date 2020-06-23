أجمل موديلات فساتين ناعمة دانتيل للخطوبة

تفضل معظم الفتيات اختيار الفساتين الدانتيل في إطلالتهن بالمناسبات المختلفة، إذ يتميز بإضفائه لمسة رائعة تبرز جمالهن وأنوثتهن.

ومع بداية كل موسم؛ تحرص دور الأزياء على تصميم فساتين من مختلف الأقمشة، لتتمكن كل فتاة من اختيار النوع الذي ترغب في ارتدائه سواء بحفل خطوبتها أو زفافها، أو أي مناسبة أخرى.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك مجموعة موديلات فساتين ناعمة دانتيل للخطوبة، ليساعدك على انتقاء ما يناسبك من بينها.



فستان ميدي من الدانتيل بأكمام طويلة

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة كلاسيكية بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان ميدي من الدانتيل بأكمام طويلة، مع تنسيق حذاء أسود بكعب متوسط، وحزام رفيع عند الخصر.

فستان قصير من الدانتيل

إذا كنت ترغبين في إطلالة جذابة بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان قصير من الدانتيل بأكمام واسعة أو ثلاث أرباع الكم، مع تنسيق تسريحة شعر تبرز جمالك وأنوثتك، وحذاء ذو كعب عال.



فستان بنص كم من الدانتيل

إذا كنت ترغبين في إطلالة بسيطة بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان بنص كم من الدانتيل، مع اختيار تصميم فستان ميدي ماكسي أو بقصة حورية البحر.

كما يمكنك تنسيق تسريحة شعر منسدلاً على أحد جانبي الوجه، أو على شكل كعكة عادية مع ترك خصلات جانبية، ووضع مكياج هادئ يبرز بساطتك.

فستان طويل من الدانتيل والشيفون بظهر مكشوف

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إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مميزة بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل من الشيفون أو الحرير الناعم، وأكتاف من الدانتيل، مع اختيار تصميم ذو فتحة ظهر، يبرز أنوثتك ويمنحكِ قدراً من الأناقة والأنوثة.

ويمكنك مع هذا الفستان الأنيق تنسيق حذاء أو صندل ذو كعب عال، مع اعتماد تسريحة شعر ناعمة.

فستان طويل من الدانتيل المشجر

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة راقية بحفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل من الدانتيل المشجر من نفس لون الفستان، مع ارتداء حزام عند الخصر، و تنسيق تسريحة شعر ناعمة تناسب هذه الإطلالة.

فستان منفوش من الدانتيل

إذا كنت ترغبين في إطلالة أنيقة بحفل خطوبتك تُعيدك إلى أناقة فساتين نجمات الستينيات، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان قصير منفوش من الدانتيل، بحزام عند الخصر.

كما يمكنك اعتماد تسريحة شعر ناعمة مع تنسيق تاج من الورد، يبرز جمالك وأناقتك بهذه الإطلالة.

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