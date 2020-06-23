أجمل أفكار تنسيق السروال عالي الخصر مستوحاة من الملكة رانيا

خطفت الملكة رانيا الأنظار بإطلالة جديدة تألفت من قميص أبيض كلاسيكي مع السروال عالي الخصر، إطلالة جمعت فيها بين العصرية والأناقة.تألقت الملكة رانيا في أحدث إطلالة لها بسروال رمادي اللون وخصره عالي من ماركة Helmut Lang، تميّز بالحزام من القماش نفسه مع الزرّين باللون الأسود لتحديد الخصر، ونسّقت مع هذا اللوك قميصاً كلاسيكياً باللون الأبيض من تصميم Alexander Wang مع السحابين الذين زيّنا الأكتاف.

وأكملت الملكة رانيا الإطلالة بحذاء D-Choc من ماركة Dior الذي تميّز بقماش الشبك الأسود، وحقيبة Peakaboo باللون الأسود من ماركة Fendi.وكانت الملكة رانيا قد التقت فريق عمل وعدد من المستفيدات من تطبيق "بالفرن" الذي ساهم في توفير فرص عمل لسيدات لطلب أكل بيت من مطابخ منزلية.ومن الناحية الجمالية، بدت ساحرة بتسريحة الشعر المنسدل مع الويفي العريض، ومكياج ناعم تميّز بألوانه الترابية.

لا تتخلى الملكة رانيا في إطلالاتها عن السراويل الخصر العالي، سواء الطويلة الكلاسيكية أو تلك العصرية بالقصة التي لا تتعدى حدود الكاحل. فقد إختارت مثلاً السروال الأسود الطويل مع الأرجل الواسعة مع القميص الحريرية باللون الزهري، وفي إطلالة ثانية، نسّقت معه قميصاً مخططاً باللونين الأبيض والأسود، كما تضيف الحزام إلى اللوك الذي يساعد في تحديد خصرها.ولا تقتصر إختيارات الملكة رانيا على السروال الأسود، بل تألقت في إحدى المناسبات بسروال أبيض عالي الخصر نسقت معه قميصاً باللون الزهري، كذلك إختارت سروالاً بقصة الأرجل الضيقة باللون الرمادي وأكملت اللوك بقميص أسود.

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